Forbidden fruit cambia programmazione: arriva una novità per il pubblico di Canale 5

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Forbidden fruit è tra le serie tv che ogni giorno sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori in Italia. Le vicende con Ender e Yildiz stanno conquistando davvero tutti a distanza di quasi un anno dal loro sbarco sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione per quanto riguarda la messa in onda della puntata serale di Forbidden fruit. Scendendo nei dettagli, il nuovo appuntamento di Forbidden fruit andrà in onda mercoledì 8 aprile e non più di giovedì sera. Una variazione di palinsesto effettuata per permettere la messa in onda di Stanno tutti invitati, il nuovo show di Pio e Amedeo del giovedì sera.

La prossima puntata serale di Forbidden fruit in onda l’8 aprile

La prossima puntata serale di Forbidden fruit andrà in onda mercoledì 8 aprile sui teleschermi di Canale 5. La serie tv turca sarà chiamata a sfidare Rai 1, dove andrà in onda Pretty woman, uno dei grandi classici del cinema. Le anticipazioni della prossime puntate rivelano che Sahika e Halit stringeranno un’alleanza contro Nadir. Ender e Kaya, invece, saranno costretti a diventare marito e moglie a causa di Yigit, che minaccerà di chiudere i rapporti con loro in caso contrario. Lo sposalizio non sarà preso bene da Sahika, la quale organizzerà un piano per tenere in pugno la nuova cognata.