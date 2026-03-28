Forbidden Fruit cambia giorno: la novità per il pubblico di Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno appassionando sempre più telespettatori sui teleschermi italiani. Le vicende con protagoniste Yildiz e Ender sono finite al centro di un nuovo cambio di programmazione che siamo sicuri non farà molto felici i fans. Scendendo nei dettagli, la dizi turca cambierà il giorno di messa in onda per quanto concerne la puntata serale. Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 30 marzo per provare a contrastare la partita della Nazionale Italiana di calcio valida per la Qualificazione ai mondiali 2026 in svolgimento in America. Il Grande Fratello vip, invece, si sposterà di martedì sera per evitare il diretto scontro con Rai 1 e quindi siglare un flop di ascolti. Scherzi a parte – Lo scherzo continua, invece, andrà in onda di mercoledì 1 aprile sui teleschermi di Canale 5.

La puntata serale di Forbidden Fruit in onda di lunedì

La puntata serale di Forbidden Fruit andrà in onda di lunedì 30 marzo anziché di martedì per contrastare la partita della Nazionale Italiana. Mediaset ha deciso di puntare sulla serie tv turca e non sprecare appuntamenti del Grande Fratello Vip, che sono in grande difficoltà di ascolti. La puntata di venerdì 27 marzo del reality show ha registrato 1 milione e 700 mila telespettatori per uno share del 14,7%, non riuscendo a superare la concorrenza delle altre reti come Rai 1 dove andava in onda la finale di The Voice Generations, condotto da Antonella Clerici.