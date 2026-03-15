Forbidden Fruit anticipazioni, un protagonista lascia in modo drammatico: ecco chi

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Forbidden Fruit è tra gli sceneggiati turchi che stanno intrattenendo maggiormente il pubblico italiano. Le vicende di Yildiz e Ender collezionano in media due milioni di telespettatori, confermandosi un successo di Mediaset. Nel corso delle prossime settimane, grande attenzione sarà focalizzata su Halit Argun, tra i personaggi di punta della dizi turca. Dalle anticipazioni di Forbidden Fruit si apprende che il personaggio avrà un epilogo drammatico. Tutto inizierà quando Halit inizierà una storia con Leyla alle spalle di Yildiz. La novità verrà presto scoperta dalla Yilmaz, la quale stringerà un’alleanza con Ender per vendicarsi di lui. La sorella di Zeynep raggiungerà la tenuta Argun dove avrà un acceso scontro con Halit alla presenza di Ender e Sahika.

Forbidden Fruit prossime puntate: Halit perde la vita

Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit rivelano che lo scontro tra Yildiz e Halit avrà una svolta drammatica quando lui cadrà dalle scale. L’uomo verrà prontamente soccorso e portato in ospedale dove esalerà l’ultimo respiro per le conseguenze della caduta. Nel frattempo, la polizia deciderà di arrestare Yildiz, Sahika e Ender, accusandole di aver provocato la morte del signor Argun. Le tre grandi protagoniste della serie tv verranno portate in carcere dove vi rimarranno per qualche tempo prima di tornare in libertà. In questo modo, Halit Argun uscirà di scena dopo oltre tre stagioni all’interno della serie tv.