Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 28 luglio all’1 agosto: Zeynep parte per l’America?

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Erim verrà ricoverato in ospedale per un improvviso svenimento. I medici diagnosticheranno al ragazzo una depressione causata dalla separazione dei suoi genitori. Stando alle anticipazioni di Forbidden Fruit si evince che Yildiz si trasferirà alla tenuta di Halit, dove assumerà una consulente d’immagine. La donna sarà decisa ad iniziare una nuova vita. Nel frattempo, Lila festeggerà il suo compleanno insieme a tutta la famiglia. Nonostante l’atmosfera festosa, la tensione tra gli invitati si taglierà come un coltello. Ender, invece, proporrà a Sinan un patto: il medico dovrà convincere Halit che non c’è mai stata una storia tra di loro, ma che si è trattata di un complotto architettato da Yildiz.

Forbidden Fruit anticipazioni: Cem chiede a Zenep di seguirlo in America

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le nuove puntate in programma dal 28 luglio all’1 agosto sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Alihan proporrà a Cem di tornare qualche mese negli Stati Uniti per gestire alcuni guai nella sede di Atlanta. L’uomo vorrà cercare di allontanare il collega da Zeynep per la quale nutre un debole. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Cem proporrà alla segretaria di seguirlo in questa avventura americana. Durante l’evento organizzato da Ender per promuovere il suo nuovo brand, Yildiz farà allontanare Ender dal locale. Una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti delle vicende ambientate in Turchia.