Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 21 al 25 luglio: Yildiz scappa con Kemal? La decisione

Nuovi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma da lunedì 21 a venerdì 25 luglio su Canale 5. Kemal confiderà a Yildiz di essere innamorato di lei e di credere che stia con Halit solo per interesse. Nonostante questo, l’uomo prometterà di starle lontano, mentre continua il suo doppio gioco con Ender. Dalle anticipazioni di Forbidden Fruit si apprende che Yildiz si rifiuterà di scappare con Kemal, decidendo di rimanere con Halit finché non garantirà un futuro stabile a lei e a Zeynep. Allo stesso tempo, Ender tramerà alle spalle della rivale per metterla in cattiva luce. Nel frattempo, Alihan regalerà a Zeynep una collana a forma di ali d’angelo. Nonostante questo, la donna continuerà a temere per la loro storia d’amore a causa di alcuni commenti sarcastici della madre Asuman sul loro conto.

Forbidden Fruit anticipazioni: Ender umilia Yildiz

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le nuove puntate in onda dal 21 al 25 luglio su Canale 5 rivelano che Ender escogiterà un finto invito alla cerimonia di incoronazione del re della repubblica di Lombeliko. In questo modo, la donna riuscirà ad umiliare pubblicamente Yildiz. Un piano che tuttavia le si ritorcerà contro visto che la sorella di Zeynep acquisterà popolarità sui social. Nel frattempo, Erim accuserà uno svenimento a scuola dopo essere stato preso in giro dai compagni a causa dell’ignoranza di Yildiz. Il ragazzo verrà portato in ospedale dove rimarrà sotto osservazione, causando grande preoccupazione in famiglia. Ci aspetta una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti delle vicende ambientate in Turchia.