Forbidden Fruit, cambio programmazione dal 7 luglio: la novità per i fan della serie tv

Tra le novità del palinsesto estivo di Mediaset vi è Forbidden Fruit, la serie tv che racconta la storia di due sorelle molto vicine ma diverse tra di loro. Debuttata a luglio, la dizi turca ha registrato ottimi ascolti nella fascia che un tempo era di Tradimento, che tornerà a settembre sui teleschermi di Canale 5. Nel corso delle ultime ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per farà felici di fan di Forbidden Fruit. Secondo quanto riportato dal portale Blasting News, lo sceneggiato allungherà di durata a partire da domani 7 luglio. Le puntate inizieranno a partire dalle ore 14:10 per concludersi alle 15:45, quando prenderà la linea La forza di una donna con le vicende di Bahar e dei suoi due figli Nisan e Doruk.

Forbidden Fruit anticipazioni nuove puntate da lunedì 7 luglio

Ma cosa succederà nelle puntate di Forbidden Fruit che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 7 luglio in prima visione sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv rivelano che Halit apprenderà il piano di Ender per incastrarlo con l’accusa di adulterio. L’uomo furioso costringerà sua moglie a firmare il divorzio alle sue condizioni. Ender disperata proverà a vedere il figlio a scuola, ma gli uomini di Halit glielo impediranno. Allo stesso tempo, Yildiz si rifiuterà di uscire a cena con Halit, decidendo di tornare a lavorare al ristorante per racimolare qualcosa. La donna continuerà a tenere sua sorella all’oscuro dei suoi piani con Sengul. Alihan, invece, criticherà Zeynep per aver assunto un’assistente non squalificata. Nonostante questo, l’imprenditore farà in modo che la donna trovi un altro lavoro