Forbidden Fruit anticipazioni future: lutto terribile, muore un amato personaggio!

Forbidden Fruit continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano anche nel corso della nuova stagione televisiva di Mediaset in partenza dall’1 settembre su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le puntate future della serie tv annunciano che ci sarà un drammatico colpo di scena. In particolare, Halit sarà sempre più diviso tra l’ex moglie e le attenzioni per Yildiz. Dopo la separazione, Ender apparirà determinata a fare ordine nella sua vita, volendo dimenticare il passato e guardare avanti. Allo stesso tempo, Yildiz scoprirà di essere in attesa di un bambino da Halit. Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che il ritorno di Kaya e Sahika determinerà nuovi eventi che incideranno nel prosieguo della trama. La narrazione diventerà sempre più da cardiopalma.

Forbidden Fruit anticipazioni: Halit perde la vita per mano di Sahika, Ender e Yildiz

Le anticipazioni future di Forbidden Fruit riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Halit inizierà una relazione extraconiugale con Sahika. Ender e Yildiz decideranno di farla pagare al loro ex marito. Allo stesso tempo, Kaya riuscirà a conquistare il cuore di Ender se una serie di eventi non facesse precipitare la situazione. Sahika, Ender e Yildiz affronteranno Halit per avere una spiegazione. Il confronto si rivelerà drammatico e sfocerà in una colluttazione dove ad avere la peggio sarà il signor Argun. L’uomo cadrà dalle scale riportando un trauma cranico fatale. Per lui non ci sarà più niente da fatale mentre le tre donne verranno portate in arresto per aver provocato la sua morte.