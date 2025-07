Forbidden Fruit anticipazioni: come finisce la prima stagione? Eccolo svelato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit sta continuando a macinare ascolti sui teleschermi di Canale 5, dove ha preso il posto di Tradimento. Tra non molto il pubblico assisterà alla finale della prima stagione della serie tv, dove accadranno numerosi colpi di scena. Stando alle anticipazioni di Forbidden Fruit si apprende che grande attenzione sarà focalizzata su Alihan. In particolare, l’uomo deciderà di porre fine la storia d’amore con Zeynep, non volendo costruire un futuro insieme lei. Il pubblico a questo punto scoprirà che l’imprenditore aveva visto sua madre tradire suo padre con un altro uomo. Per questo motivo, Alihan aveva deciso di allacciare solo flirt occasionali. Una decisione che spezzerà il cuore di Zeynep, la quale deciderà di allontanarsi dal posto di lavoro per mettere le distanze da Alihan.

Forbidden Fruit anticipazioni: Zeynep parte per l’America con Cem?

Le anticipazioni di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Zeynep accetterà di diventare la segretaria di Cem per non trovarsi troppo vicina all’ex fidanzato. Quest’ultimo noterà che tra Cem e la donna sta nascendo qualcosa di tenero e per questo proverà ad ostacolarlo con un piano subdolo. Alihan comunicherà a Cem che dovrà tornare negli Stati Uniti perché un’azienda sta rischiando di fallire senza il suo straordinario aiuto. Cem, a questo punto, chiederà a Zeynep di seguirlo in America, tanto che lei accetterà la richiesta. Alihan non prenderà bene la decisione dell’ex fidanzata e per questo proverà a fermare la sua partenza.