Forbidden Fruit 3, anticipazioni 2–7 marzo: il piano contro Sahika e il parto di Yildiz

La settimana di Forbidden Fruit 3 in onda su Canale 5 da lunedì 2 a sabato 7 marzo si preannuncia ricca di tensioni, colpi di scena e scelte che cambieranno gli equilibri tra i protagonisti. Le trame si intrecciano tra vendette, sospetti e momenti emotivi che coinvolgono soprattutto Yildiz, ormai vicina al parto, e la famiglia di Halit, sempre più scossa da segreti e manipolazioni.

Cosa succederà al piano contro Sahika? Come reagirà Yildiz ai risultati del test di paternità? E quale ruolo avrà Ender nelle prossime mosse? Scopriamolo insieme.

Forbidden Fruit: il piano contro Sahika prende forma mentre Kaya si avvicina a Leyla

La settimana si apre con Caner, Ender e Yildiz determinati a portare avanti il loro piano per smascherare Sahika, ormai considerata una minaccia sempre più ingombrante. Le tre alleate agiscono con prudenza, consapevoli che ogni passo falso potrebbe ribaltare la situazione a favore della loro rivale.

Nel frattempo, Kaya si mostra sempre più premuroso nei confronti di Leyla, tanto da accompagnarla a casa. Un gesto che non passa inosservato e che alimenta le preoccupazioni di Sibel, convinta che tra i due stia nascendo qualcosa. Le dinamiche sentimentali si intrecciano così con le tensioni familiari, creando un clima sempre più instabile.

Forbidden Fruit: il parto di Yildiz e i dubbi sul test di paternità

Per Yildiz arriva finalmente il giorno del parto, un momento atteso e temuto allo stesso tempo. La nascita del bambino porta gioia, ma anche nuove incertezze. I risultati del test di paternità arrivano e sembrano chiarire la situazione, ma Yildiz non riesce a fidarsi completamente.

La donna, fragile per la recente maternità e turbata da un misto di ansia e desiderio di rivalsa, decide di non fermarsi al primo responso. Incarica Aysel di recuperare un nuovo campione di Halit per ripetere l’esame, convinta che solo un’ulteriore verifica potrà darle la certezza che cerca.

Il suo stato emotivo altalenante apre la strada a nuove tensioni, mentre Halit ignora completamente i dubbi che stanno crescendo intorno a lui.

Ender tenta un riavvicinamento con Erim e lascia una lettera carica di affetto

Parallelamente, Ender prova a recuperare il rapporto con Erim, ancora distante e ferito. Con una scusa lo attira fuori casa e, dopo avergli ricordato il periodo del suo incidente, gli consegna una vecchia foto che li ritrae insieme e una lettera piena di affetto.

YILDIZ HA FATTO IL RAMAKE DI QUESTA SCENA



AMO QUESTA DIZI #forbiddenfruit pic.twitter.com/sXuPrYYaoH — elisa çelebi 🏳️‍🌈 (yasak elma's version🤍) (@_anemaecore_) February 14, 2026

È un gesto che rivela la sua vulnerabilità e il desiderio di ricostruire un legame che negli ultimi tempi si è incrinato sempre di più.

Il clima familiare resta però teso, mentre le alleanze continuano a cambiare e ogni personaggio sembra muoversi con un obiettivo preciso, spesso nascosto agli altri.