Foggia, si è dimesso il ds Roma. Il video della gara

Roma: “Dopo un inizio di campionato così scialbo e l’ennesima prestazione che non ha portato punti mi assumo tutta la responsabilità. Gli uomini li ho scelti io. Chiedo scusa al presidente, alla tifoseria e alla città. Rimetto il mandato nelle mani della proprietà. Ne avevo già parlato prima di venire in conferenza. C’é una grossa umiliazione, non ci aspettavamo un inizio di campionato del genere. É giusto fare un mea culpa per poi analizzare tutto. Le colpe sono in primis mie e chiedo scusa a tutti”.

Foto e testo foggiasport24.com