Picchiato dopo che non si ferma a posto di blocco a #Foggia: “Mio fratello ha sbagliato e deve pagare, ma io non accetto questo abuso”, la sorella in diretta a #chilhavisto. Il video diventato virale sui social. “Il comportamento del poliziotto non corrisponde in nessun modo ai canoni e ai valori della Polizia di Stato”, avviata azione disciplinare e agente trasferito.