Foggia – Orio al Serio parte la vendita dei biglietti a prezzi convenienti

Da qualche ora è attiva la vendita degli attesissimi voli da FOGGIA a ORIO AL SERIO con i voli diretti e tanti servizi inclusi.

Parti dalla Foggia e atterra a Bergamo, un importante hub aeroportuale internazionale, ma anche gateway per esplorare Milano e il nord dell’Italia. È risaputo che Ryanair ha uno dei suoi hub principali per l’Europa proprio ad Orio al Serio. Quindi facendo scalo sarà facilissimo in poche ore partire da Foggia e trovarsi nelle capitali europee.

Voli tutti i martedì e giovedì a partire da aprile 2024.



