Foggia, investiti due cittadini extracomunitari in Via Manfredonia

Due cittadini extracomunitari sono stati investiti mentre erano in bicicletta in via Manfredonia, alla periferia di Foggia, da un’automobile il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso.

E’ accaduto all’alba di oggi: i due stranieri stavano andando al lavoro nei campi.

Soccorsi dal personale del 118 sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia. Non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale per i rilievi: stessi agenti che, alcune ore dopo, hanno identificato il conducente dell’automobile. Al vaglio degli investigatori la sua posizione.