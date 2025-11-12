[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia Film Festival, al via la XV edizione della kermesse cinematografica e le luci del cinema illuminano il centro storico

Incontri con gli attori e registi Lunetta Savino, Ettore Bassi, Gabriele Cirilli, Marco Spagnoli e con il regista Edoardo Winspeare, ma soprattutto la possibilità di assistere alla proiezione di circa 70 tra lungometraggi, cortometraggi e documentari che difficilmente trovano diffusione nei normali canali di distribuzione: ai nastri di partenza il Foggia Film Festival, che quest’anno celebra il suo quindicesimo compleanno e che sta per illuminare con la magia del grande schermo il centro storico di Foggia.

Dal 16 al 22 novembre, in quella che è diventata ormai la sua storica location, l’Auditorium Santa Chiara, e con la giornata di giovedì 20.11.2025 al Cineteatro Sala Farina, il Foggia Film Festival si presenta alla città con le sue sezioni di opere filmiche in concorso Feature Films, Documentaries, Short Movies e la sezione Student Film Festival (riservata alle opere degli studenti delle scuole superiori, università e accademie), e con opere fuori concorso.

“Visioni Controvento” è il claim dell’edizione 2025 del festival, che propone sette giorni di proiezioni cinematografiche che invitano a una riflessione sui diritti sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei Diritti Umani. È l’aspetto distintivo del festival, quello di dare spazio a tematiche sociali che vanno dalla salvaguardia dell’ambiente alle tutele dei lavoratori, dalla parità di genere all’accoglienza, all’integrazione, senza dimenticare la lotta alla mafia, il bullismo, l’omofobia. La tutela dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia dei consumatori sono al centro di un incontro in programma mercoledì 19 novembre.

Fra gli eventi legati al festival, la mostra documentaria dedicata a Sophia Loren allestita nella Galleria di Palazzo Dogana e organizzata dalla Biblioteca La Magna Capitana. All’attrice partenopea è dedicato anche un omaggio, la proiezione del documentario “Sophia!” di Marco Spagnoli, in programma venerdì 21.

Il Foggia Film Festival prenderà il via domenica 16 novembre nell’Auditorium Santa Chiara con la conversazione con l’attrice Lunetta Savino, preceduta dall’introduzione musicale a cura dell’Ensemble del Conservatorio di Foggia ed entrerà subito nel vivo con la proiezione dei primi cortometraggi e lungometraggi.

Edoardo Winspeare è il presidente delle giurie della XV edizione del Festival; il regista salentino parteciperà alla serata di premiazione delle migliori opere di ogni sezione, in programma sabato 22 novembre nell’Auditorium Santa Chiara.

Ulteriori informazioni sui canali social del Festival e su www.foggiafilmfestival.com.

Il Festival è promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno Aps’ e dal Comune di Foggia-Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca ‘La Magna Capitana’, il contributo di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Coop Alleanza 3.0 per il sociale.

Foggia, 12 novembre 2025

