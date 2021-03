Foggia Calcio, dieci tesserati positivi al Covid. Si teme focolaio

Dieci tesserati positivi al Covid. Sarebbe questo l’esito dei tamponi molecolari a cui si sono sottoposti i tesserati del Foggia Calcio alla ripresa degli allenamenti in vista della partita contro il Palermo. Cresce la preoccupazione in casa rossonera, dove potrebbe essersi sviluppato un focolaio ancora in via di evoluzione. Visti i protocolli vigenti la sfida con i siciliani sarebbe fortemente a rischio.

fonte: https://www.antennasud.com/calcio-foggia-1920-11-tesserati-positivi-al-covid/