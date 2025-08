Foggia, a Ferragosto l'ospite sarà Serena Brancale: 93 mila euro per l'evento

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 15 Agosto si terrà a Piazza Cavour un evento al quale parteciperà una delle cantanti e musiciste più in voga del momento: Serena Brancale. Il concerto si preannuncia un’esperienza unica, dove l’artista proporrà un repertorio jazz, soul, pop, groove ed elettronico, tentando di incantare il pubblico con un’atmosfera innovativa.

A contrastare l’entusiasmo e la voglia di vivere una piacevole serata all’insegna della musica, vi sono diverse opinioni cittadine.

Molti i dubbi, infatti, sulla scelta dell’ospite: come racconta il quotidiano Foggiatoday, attraverso numerose interviste sono filtrati la poca conoscenza di alcune sue canzoni e un disappunto sul budget messo a disposizione per l’artista e per le attrezzature musicali e audiovisive.

Qualcuno infatti ha cominciato a chiedersi se fosse il caso di puntare su un nome più noto e altisonante o su una formula meno dispendiosa.

La sfida è lanciata: riuscirà Serena Brancale a far ricredere i diffidenti?