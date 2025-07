Meteo: previste piogge e calo delle temperature su tutta l’Italia dopo il caldo estremo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’estate è entrata nel vivo già da diverse settimane con temperature piuttosto elevate. Tuttavia nel corso dell’ultima settimana una forte ondata di caldo sta interessando la Penisola. La colonnina di mercurio è salita notevolmente, creando disagi alla popolazione. Atteso un breve break temporalesco che potrebbe regalare temperature più miti almeno per qualche giorno

Breve pausa del caldo estremo

Lorenzo Giovannini, fisico dell’atmosfera dell’Università di Trento, prevede un break temporalesco che potrebbe interessare l’Italia già a partire dal 6 luglio. A quanto pare l’ondata di caldo estremo che si è abbattuta sull’Europa nel corso dei primi giorni di luglio dovrebbe svolgere al termine. In arrivo un fonte freddo da Nord-Ovest che porterà un abbassamento delle temperature in particolar modo al Nord.

Rischio di temporali intensi sull’Italia settentrionale

Il Settentrione potrà godere quanto prima della pausa temporalesca. Il fonte freddo, infatti, raggiungerà dapprima le regioni del Nord. Tuttavia bisognerà prestare attenzione ad eventi meteorologici estremi, come cicloni o grandinate.

L’abbassamento delle temperature coinvolgerà anche il Centro-Sud

La pausa dal caldo si verificherà anche nelle regioni centro-meridionali, anche se in modo meno deciso. Tuttavia occorre sottolineare che si tratterà solo un break. Stando alle previsioni di Giovannini, le temperature tenderanno a salire nuovamente, subito dopo la fase temporalesca. L’estate è ancora molto lunga, e non tarderà a farsi sentire nuovamente. Gli esperti prevedono una stagione estiva piuttosto intensa, in linea con quelle degli ultimi anni. Il picco di calore degli ultimi giorni non è altro che l’effetto del cambiamento climatico, che sta dando vita a fenomeni metereologici estremi.