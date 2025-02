[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

COMMISSIONE STRAORDINARIA SALUTE: FINALMENTE ARRIVATA LA ‘TAC MOBILE’



Decisamente una buona notizia per l’Ospedale ‘San Camillo de’ Lellis’ e per l’utenza che

usufruisce dei relativi servizi.



Dopo settimane di mancata attività, ieri, presso il nosocomio sipontino è stata posizionata

una unità mobile per ‘Tomografia Computerizzata’ (TAC), che sopperisce,

momentaneamente, alla rottura del dispositivo in uso, nelle more dell’arrivo di uno nuovo.

Questo eviterà che le prestazioni ai pazienti in attesa vengano dislocate in altri centri

ospedalieri lontani dalla nostra città, eliminando il disagio subito in queste settimane.

La Commissione Straordinaria Salute (istituita con mozione votata all’unanimità

dall’amministrazione comunale di Manfredonia) , protagonista di costanti sollecitazioni alla

dirigenza provinciale ASL e di un preciso lavoro con tutti gli attori istituzionali, era presente

all’arrivo della ‘Tac Mobile’, unitamente al sindaco Domenico la Marca e al primario del

reparto di ‘Radiodiagnostica per immagini’, Dott. Michele Faruolo.



Questo obiettivo raggiunto ci spinge a lavorare con convinta determinazione per intensificare

rapporti, interlocuzioni ed azioni a beneficio di un’utenza in aumento, che guarda

all’Ospedale ‘San Camillo de’ Lellis’ come un fondamentale presidio sanitario territoriale.

Cogliamo l’occasione per rinnovare il convincimento che la continua interlocuzione e la

cooperazione tra la Commissione, il presidio e i vari soggetti istituzionali coinvolti (a cui va il

nostro riconoscimento per la collaborazione) non possa che portare a progressivi e concreti

miglioramenti nei servizi sanitari prestati dall’Ospedale e che si tratti di un percorso virtuoso

da seguire con serietà e determinazione.



I componenti

D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Galli Ugo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo

Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca