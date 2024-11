Fiera del Disco a Manfredonia

Ernyaldisko e Music Day Roma presentano

la 2° FIERA DEL DISCO, CD e VINILE,

nuovo, usato e da collezione, a MANFREDONIA

(INGRESSO GRATUITO)

I migliori Espositori provenienti da tutta Italia vi attendono per una full immersion nel mondo della musica!!!

Sabato 9 e Domenica 10 Novembre 2024, presso il Centro Commerciale Gargano, Monte Sant’Angelo, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.

Troverete tanti espositori in esclusiva e selezionati attentamente, per una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, i MIX, i CD e i DVD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.

Il divertimento e la qualità sono assicurati! Incontrerete tanti altri che come Voi hanno un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e diventerete parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti!

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, a Genova e non. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale che nasce con il Records Shop in Via Galata a Genova, e ai numerosi temporary shops sparsi per l’Italia, e allo shopping online.

Da un decennio ormai è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, un progetto culturale che abbraccia tutta l’Italia, da Nord a Sud.

Music Day Roma dal 2012 organizza la Fiera del Disco di Roma, Faenza in concomitanza con il MEI e Ferrara, Gabicce, Castiglione del Lago, L’Aquila e Roma all’interno dei Festival estivi.

Dal connubio di queste due grandi e consolidate realtà del panorama dell’organizzazione delle “fiere del disco” nasce una proficua collaborazione che vede l’organizzazione delle Fiere del Disco di Vicenza, Milano, Perugia, L’Aquila, Rieti, Terni, Caserta, Napoli, Frosinone e, chiaramente, Manfredonia.

La 2° Fiera del Disco di Manfredonia si terrà presso il Centro commerciale Gargano, Monte Sant’Angelo, e sarà aperta dalle ore 09:00 alle ore 21:00.

Ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.