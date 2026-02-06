EconomiaManfredonia

Fiat Pandina Nuova a 9.950€ chiavi in mano: l’offerta reale che sta facendo parlare Manfredonia

Redazione6 Febbraio 2026
Se stai pensando di cambiare auto e cerchi un’occasione vera, senza sorprese, questo è il momento giusto.
Da Autodrive Manfredonia è arrivata un’offerta limitata e reale su uno dei modelli più amati di sempre: la nuova Fiat Pandina.

💥 Prezzo promo: 9.950€ chiavi in mano
Sì, hai letto bene: 9.950€ reali, tutto incluso. Nessun costo nascosto, nessun asterisco, nessuna formula poco chiara. Il prezzo che vedi è quello che paghi.

🚗 Perché scegliere Fiat Pandina?

La nuova Fiat Pandina è la city car perfetta per chi vuole:
• praticità e maneggevolezza in città
• consumi contenuti
• affidabilità Fiat
• stile moderno e funzionale

Un’auto ideale per neopatentati, famiglie, lavoratori e chi cerca una seconda auto intelligente.

⏰ Attenzione: stock limitato

Questa offerta è valida solo su uno stock di 15 autovetture disponibili subito.
Una volta terminate, il prezzo non sarà più replicabile.

📅 Scadenza ufficiale dell’offerta: 26 febbraio

📍 Vieni a scoprirla da Autodrive Manfredonia

L’unico modo per approfittare davvero di questa occasione è venire in concessionaria, vedere l’auto dal vivo, toccarla con mano e parlare con il nostro team.

Da Autodrive, a Manfredonia, trovi:
• trasparenza totale
• consulenza dedicata
• offerte reali, non promesse

👉 Non aspettare che qualcun altro se la prenda al posto tuo.
Le Fiat Pandina a 9.950€ chiavi in mano stanno già attirando moltissimo interesse.

Passa oggi stesso da Autodrive Manfredonia e assicurati la tua prima che sia troppo tardi. 🚀

