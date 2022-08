FI: “Riaprire le strutture ai parenti senza limitazioni. Ok anche a videosorveglianza”

Orrore nella Rsa di Manfredonia, Circolo Fi: “Bene proposta Gatta per riaprire le strutture ai parenti senza limitazioni. Favorevoli ad ogni ulteriore misura di prevenzione e controllo, tra cui l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

“Apprezziamo la proposta del consigliere regionale Giandiego Gatta di riaprire le Rsa alle visite dei parenti senza alcuna limitazione per cercare di prevenire abusi e violenze che, purtroppo, stanno venendo a galla e che sarebbero stati perpetrati ai danni degli ospiti della struttura di Manfredonia. La nostra comunità è sconvolta e ferita e si stringe attorno alle vittime di tale barbarie e alle loro famiglie. Cattiveria e violenza scagliate contro pazienti già fragili: un orrore che non potremo mai dimenticare. Perciò, aprire i battenti ai parenti senza alcuna limitazione, con le regole pre-Covid, significa consentire alle famiglie di poter controllare in qualsiasi momento le condizioni del proprio caro. Ci auguriamo che si possano attuare tutte le necessarie misure preventive, tra le quali l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, nel più breve tempo possibile, a tutela della dignità e sicurezza delle persone”.