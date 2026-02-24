Festival di Sanremo 2026: ospiti e scaletta della prima serata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto pronto per la 76ª edizione delFestival della Canzone Italiana, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K. La diretta inizierà alle 20.40 e si concluderà intorno all’1.25.

Ad affiancare Carlo Conti alla conduzione saranno Laura Pausini e l’attore Can Yaman. Tra gli ospiti musicali attesi sul palco dell’Ariston figurano Tiziano Ferro e Olly, vincitore della passata edizione. Spazio anche a un momento celebrativo con Gianna Pratesi, 105 anni, che renderà omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana, anniversario che ricorrerà il prossimo 2 giugno. Ad aprire ufficialmente la serata sarà la voce storica di Pippo Baudo con il tradizionale saluto al pubblico del Teatro Ariston.

La prima serata vedrà esibirsi tutti i Big in gara, valutati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine delle performance verranno annunciati i cinque brani più votati, senza ordine di classifica.

Ecco l’ordine di uscita degli artisti:

1. Ditonellapiaga – Che fastidio!

2. Michele Bravi – Prima o poi

3. Sayf – Tu mi piaci tanto

4. Mara Sattei – Le cose che non sai di me

5. Dargen D’Amico – AI AI

6. Arisa – Magica favola

7. Luchè – Labirinto

8. Tommaso Paradiso – I Romantici

9. Elettra Lamborghini – Voilà

10. Patty Pravo – Opera

11. Samurai Jay – Ossessione

12. Raf – Ora e per sempre

13. J-Ax – Italia starter pack

14. Fulminacci – Stupida sfortuna

15. Levante – Sei tu

16. Fedez & Masini – Male necessario

17. Ermal Meta – Stella stellina

18. Serena Brancale – Qui con me

19. Nayt – Prima che

20. Malika Ayane – Animali notturni

21. Eddie Brock – Avvoltoi

22. Sal Da Vinci – Per sempre sì

23. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

24. Tredici Pietro – Uomo che cade

25. Bambole di Pezza – Resta con me

26. Chiello – Ti penso sempre

27. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

28. Leo Gassmann – Naturale

29. Francesco Renga – Il meglio di me

30. LDA e AKA7even – Poesie clandestine

La serata inaugurale segna così l’avvio ufficiale della competizione, con i trenta artisti pronti a presentare per la prima volta al pubblico i loro brani inediti.