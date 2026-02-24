Festival di Sanremo 2026: ospiti e scaletta della prima serata
Tutto pronto per la 76ª edizione delFestival della Canzone Italiana, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K. La diretta inizierà alle 20.40 e si concluderà intorno all’1.25.
Ad affiancare Carlo Conti alla conduzione saranno Laura Pausini e l’attore Can Yaman. Tra gli ospiti musicali attesi sul palco dell’Ariston figurano Tiziano Ferro e Olly, vincitore della passata edizione. Spazio anche a un momento celebrativo con Gianna Pratesi, 105 anni, che renderà omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana, anniversario che ricorrerà il prossimo 2 giugno. Ad aprire ufficialmente la serata sarà la voce storica di Pippo Baudo con il tradizionale saluto al pubblico del Teatro Ariston.
La prima serata vedrà esibirsi tutti i Big in gara, valutati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine delle performance verranno annunciati i cinque brani più votati, senza ordine di classifica.
Ecco l’ordine di uscita degli artisti:
1. Ditonellapiaga – Che fastidio!
2. Michele Bravi – Prima o poi
3. Sayf – Tu mi piaci tanto
4. Mara Sattei – Le cose che non sai di me
5. Dargen D’Amico – AI AI
6. Arisa – Magica favola
7. Luchè – Labirinto
8. Tommaso Paradiso – I Romantici
9. Elettra Lamborghini – Voilà
10. Patty Pravo – Opera
11. Samurai Jay – Ossessione
12. Raf – Ora e per sempre
13. J-Ax – Italia starter pack
14. Fulminacci – Stupida sfortuna
15. Levante – Sei tu
16. Fedez & Masini – Male necessario
17. Ermal Meta – Stella stellina
18. Serena Brancale – Qui con me
19. Nayt – Prima che
20. Malika Ayane – Animali notturni
21. Eddie Brock – Avvoltoi
22. Sal Da Vinci – Per sempre sì
23. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
24. Tredici Pietro – Uomo che cade
25. Bambole di Pezza – Resta con me
26. Chiello – Ti penso sempre
27. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
28. Leo Gassmann – Naturale
29. Francesco Renga – Il meglio di me
30. LDA e AKA7even – Poesie clandestine
La serata inaugurale segna così l’avvio ufficiale della competizione, con i trenta artisti pronti a presentare per la prima volta al pubblico i loro brani inediti.