Festa Patronale di San Salvatore – La Lotteria della Tradizione
Ogni anno, tra i momenti più attesi della Festa Patronale di San Salvatore c’è la lotteria, che sarà presentata e vedrà la sua estrazione alle ore 20:30 del 14 settembre. Un appuntamento che unisce la comunità e regala ai partecipanti l’emozione di vincere premi legati al territorio e alle sue eccellenze.
I premi della lotteria 2025:
10° premio – Confezione di legumi misti
9° premio – 5 litri di vino rosso locale
8° premio – Cassetta di ortaggi dell’orto San Salvatore
7° premio – Tris di liquori tipici
6° premio – Treccione di bufala da 2kg
5° premio – Caciocavallo podolico
4° premio – Buono cena presso Locanda Nonna Rosa
3° premio – Buono cena presso Ristorante Villa Artemide
2° premio – Cesto di prodotti caseari della Coop. San Salvatore
1° premio – Bicicletta mountain bike da adulto del valore di 450 euro
Un ricco assortimento di premi che celebra le eccellenze enogastronomiche locali e premia la partecipazione della comunità. Trovate i biglietti presso i punti vendita della Cooperativa San Salvatore, a Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Foggia.