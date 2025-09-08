[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa Patronale di San Salvatore – La Lotteria della Tradizione

Ogni anno, tra i momenti più attesi della Festa Patronale di San Salvatore c’è la lotteria, che sarà presentata e vedrà la sua estrazione alle ore 20:30 del 14 settembre. Un appuntamento che unisce la comunità e regala ai partecipanti l’emozione di vincere premi legati al territorio e alle sue eccellenze.

I premi della lotteria 2025:

10° premio – Confezione di legumi misti

9° premio – 5 litri di vino rosso locale

8° premio – Cassetta di ortaggi dell’orto San Salvatore

7° premio – Tris di liquori tipici

6° premio – Treccione di bufala da 2kg

5° premio – Caciocavallo podolico

4° premio – Buono cena presso Locanda Nonna Rosa

3° premio – Buono cena presso Ristorante Villa Artemide

2° premio – Cesto di prodotti caseari della Coop. San Salvatore

1° premio – Bicicletta mountain bike da adulto del valore di 450 euro

Un ricco assortimento di premi che celebra le eccellenze enogastronomiche locali e premia la partecipazione della comunità. Trovate i biglietti presso i punti vendita della Cooperativa San Salvatore, a Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Foggia.