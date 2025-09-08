[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Trekking sul Gargano tra natura, tradizione e devozione.

La mattina del 7 settembre, alla vigilia della festa della Madonna di Pulsano, si è svolto un trekking sul Gargano, lungo il percorso che da San Salvatore conduce al santuario di Pulsano. Come da tradizione, a rendere omaggio alla Madonna erano presenti i gruppi storici di Monte Sant’Angelo: La Pacchianella, e Muli Bardati, custodi delle tradizioni locali. La camminata è stata organizzata e guidata dall’APS Vento Nuovo, che ha accompagnato i partecipanti in un itinerario semplice ma suggestivo. Circa 70 persone hanno preso parte al trekking, lungo un tracciato di circa 8 km tra andata e ritorno. Bastavano scarpe comode, un po’ di allenamento e soprattutto tanta voglia di camminare insieme immersi nella natura. Il meteo ha reso la giornata ancora più piacevole: temperature miti, cielo sereno e un bel sole che ha illuminato il paesaggio garganico. Un’esperienza sublime che ha unito spiritualità, tradizione e natura e rinnovato il legame profondo con il territorio.