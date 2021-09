Festa Patronale Monte Sant’Angelo: oggi presentazione del programma

Si svolgerà oggi 23 settembre alle ore 19:00 la diretta social per la presentazione del programma ufficiale della Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo ed in programma dal 25 al 30 settembre prossimi.

All’evento, trasmesso sulle pagine Facebook ufficiali del Comune di Monte Sant’Angelo, del Comitato Festa Patronale e de IlSipontino.Net prenderanno parte il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo ed il Presidente del Comitato Felice Piemontese. “Poche ore ci dividono dalla presentazione ufficiale del programma di questa Festa Patronale.

Ed in realtà mai come quest’anno, soprattutto per via delle ingenti disposizioni (spesso confusionarie) siamo ancora al lavoro per rendere la festa il più sicuro possibile equilibrando le esigenze di sicurezza dettate dal Governo con le aspettative della cittadinanza di quella che resta una festa popolare.

Nonostante – ha dichiarato Piemontese sulla propria pagina Facebook – le limitazioni connesse all’emergenza sanitaria in atto anche quest’anno, forti dell’esperienza maturata nel 2020, siamo riusciti, soprattutto attraverso il generoso contributo della comunità, a realizzare un programma di eventi civili che potesse onorare il nostro Santo Patrono.

Un programma ricco di eventi per tutte le fasce d’età che in qualche modo rappresenta, anche nel nostro piccolo, un passo in più verso la normalità alla quale eravamo abituati prima dell’epidemia.

Ringrazio davvero di cuore i cugini di Manfredonia de ilSipontino.net che con questa collaborazione mettono definitivamente fine ad una contrapposizione social Monte-Manfredonia che invanamente ha cercato di mettere contro fratelli della stessa terra”.