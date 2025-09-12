Festa Patronale Monte Sant’Angelo. In Piazza come ospiti la scelta è tra Noemi o The Kolors
Monte Sant’Angelo si prepara a vivere i giorni più attesi dell’anno: la Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo, tempo di fede, tradizione e comunità, come specificato testualmente da Comitato.
Un appuntamento, quindi, che accende i cuori e riunisce la nostra città sotto lo sguardo amorevole del Santo Protettore.
L’essenza della festa è dunque rappresentata dal culto, ultra millenario di San Michele Arcangelo, con la processione per le vie cittadine e poi le manifestazioni civili.
La scelta del cantante che si esibirà nella centralissima piazza potrebbe ricadere sulla cantante Noemi, dotata di voce caratterizzata da un graffio ed una venatura unica o sul gruppo musicale pop rock funk The Kolors. Sarà come al solito una bellissima festa come sempre arricchita da migliaia di presenze provenienti dai comuni limitrofi e non legato da profonda devozione per il culto Micaelico.
Antonio Castriotta