Monte Sant'Angelo

Festa Patronale Monte Sant’Angelo, il programma odierno

Redazione29 Settembre 2025
IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 29 SETTEMBRE

🔵 ore 8:00 | sparo di mortaretti.

🔵 ore 10.30 | Grotta – Celebrazione presieduta da S.E. Cardinale Marcello Semeraro (Prefetto del Dicastero delle cause dei Santi)

🔵 ore 16:30 | Basilica di San Michele Arcangelo – “RITO DELLA SPADA”.

ore 17:00 | dal Santuario

🔵 PROCESSIONE della Sacra Spada di San Michele Arcangelo per le vie della Città

🔵 ore 19:00 | Zona Ospedale – Spettacolo Pirotecnico.

🔵 ore 20 | Grotta – Celebrazione presieduta da Mons. Franco Moscone (Arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo)

🔵 ore 21:30 | Piazza Duca d’Aosta

Esibizione della Banda Musicale “Città di Monte Sant’Angelo” diretta dal Maestro Matteo Quitadamo.

ore 22:30 | Piazza De Galganis

🔵 “RISO FA BUON SANGUE”, spettacolo comico con MAX CAVALLARI e PAOLO FRANCESCHINI promosso dall’Avis Monte Sant’Angelo per sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma.

ore 23:00 | Corso Vittorio Emanuele, 279

🔵 Enrico Elia dj.

ore 00:30 | Piazza de Galganis

🔵 La festa continua con i dj Peppe Esposto e Antonio de Ninno.

