Festa Patronale Monte Sant’Angelo, il programma odierno
IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 29 SETTEMBRE
ore 8:00 | sparo di mortaretti.
ore 10.30 | Grotta – Celebrazione presieduta da S.E. Cardinale Marcello Semeraro (Prefetto del Dicastero delle cause dei Santi)
ore 16:30 | Basilica di San Michele Arcangelo – “RITO DELLA SPADA”.
ore 17:00 | dal Santuario
PROCESSIONE della Sacra Spada di San Michele Arcangelo per le vie della Città
ore 19:00 | Zona Ospedale – Spettacolo Pirotecnico.
ore 20 | Grotta – Celebrazione presieduta da Mons. Franco Moscone (Arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo)
ore 21:30 | Piazza Duca d’Aosta
Esibizione della Banda Musicale “Città di Monte Sant’Angelo” diretta dal Maestro Matteo Quitadamo.
ore 22:30 | Piazza De Galganis
“RISO FA BUON SANGUE”, spettacolo comico con MAX CAVALLARI e PAOLO FRANCESCHINI promosso dall’Avis Monte Sant’Angelo per sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma.
ore 23:00 | Corso Vittorio Emanuele, 279
Enrico Elia dj.
ore 00:30 | Piazza de Galganis
La festa continua con i dj Peppe Esposto e Antonio de Ninno.