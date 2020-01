Festa dell’amore e delle arance con il TCI di Manfredonia domenica 16 febbraio

Nel tacco dello stivale, nel cuore del Gargano, si trova quello che è soprannominato il “paese dell’amore”, Vico del Gargano. La cittadina, ricca di storia, è situata in una cornice naturale ed è uno dei “borghi più belli d’Italia”, rappresentando la località ideale in cui trascorrere un San Valentino romantico. Ciò che rende Vico del Gargano davvero speciale in questo periodo dell’anno è che il Patrono del paese è proprio San Valentino. Il 14 febbraio gli innamorati di tutte le età si recano in centro per celebrare il santo, la statua e le strade sono adornate di arance, limoni e fiori che riempiono l’aria di colori e profumi. La tradizione vuole che tutti i desideri degli innamorati si realizzano mangiando le arance benedette da San Valentino oppure bevendone il succo, ritenuto una miracolosa pozione d’amore. Un altro luogo considerato portafortuna per le coppie, secondo un’antica leggenda, è il Vicolo del Bacio, uno spiazzo dove tutti gli innamorati segreti si davano appuntamento. Date le sue strette dimensioni, che misurano circa una trentina di metri in lunghezza e cinquanta in larghezza, era possibile stare molto vicini, sfiorarsi e scambiarsi effusioni