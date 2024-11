Festa dell’albero a San Giovanni Rotondo

FESTA DELL’ALBERO AL PROGETTO RESPIRO

La mattina di giovedì 21 novembre, alle ore 10, il circolo Legambiente “Lo Sperone” di San Giovanni Rotondo celebrerà la “Festa dell’albero e della forestazione urbana”con la messa a dimora di nuove piante presso l’area verde delcentro sociale polivalente “Emma Francavilla” di via Leandro Giuva.

Le piante (arbusti ed alberi) sono un contributo del progetto europeo Life Terra, cui collabora anche Legambiente onlus e Comune di San Giovanni Rotondo, progetto nato con l’obiettivo di piantare 500 milioni di alberi in tutta Europa. Quelli donati per il Progetto RESPIRO sono il “frutto” dei proventi dei concerti di tanti artisti che hanno aderito allamanifestazione “Music for the Planet”, una iniziativa che unisce musica, ecologia e cittadini contro gli effetti dei cambiamenti climatici.

Protagonisti assoluti della manifestazione saranno gli alunni e i dirigenti: della scuola primaria dell’istituto comprensivo Melchionda-De Bonis, delle classi che hanno partecipato al premio “Città che vorrei” e quelle dei percorsi PCTO del liceo statale “Maria Immacolata” e dell’istituto alberghiero “Michele Lecce”. E protagonisti saranno soprattutto gli ospiti del centro Emma Francavilla, che con il quartiere sono i primi beneficiari di questa forestazione urbana nata con il parco RESPIRO. Progetto, questo, cofinanziato da Puglia Capitale Sociale 3.0, dal Comune di San Giovanni Rotondo, dalla cooperativa Atena e dal circolo “Lo Sperone”.

All’evento di giovedì mattina interverranno il locale presidente di Legambiente Antonio Tortorelli, il sindaco Filippo Barbano, la consigliera regionale Rosa Barone, il presidente regionale di Legambiente Daniela Salzedo, l’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone.

Gianfranco Pazienza, responsabile del progetto Re.Sp.I.R.O. (Recupero Spazi Inclusivi di Resilienza e Ospitalità), darà l’avvio al crowdfunding per raccogliere contributi per la sua completa realizzazione. Il progetto, già avviato, è stato ideato dal circolo Legambiente “Lo Sperone” ed ha come finalità il recupero di uno spazio pubblico abbandonato di San Giovanni Rotondo per realizzare un’area a servizio degli abitanti del quartiere nonché per valorizzare le finalità del Centro diurno polivalente “Emma Francavilla” per lievi disabilità, coinvolgendo in tutte le attività i suoi ospiti e gli studenti che ne hanno seguito le fasi progettuali.

Alla giornata dedicata agli alberi saranno inoltre presenti gli assessori Michele Longo, Giovanni Scaramuzzi, Maria Stefania Siccardi, Maria Mangiacotti, Gennaro Tedesco e quanti della passata amministrazione hanno permesso l’avvio del progetto Respiro: Michele Crisetti, Maria Pia Patrizio e Matteo Masciale.