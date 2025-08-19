Festa della Madonna di Siponto e Sant’Andrea che mi regalava una nuvola di zucchero filato
Manfredonia – PER noi che abitavamo al Villaggio Sant’Andrea ,la Festa della Madonna di Maria Santissima di Siponto.
Talmente era la devozione di quei giorni ,rendeva una grazia speciale .
Dapprima del 20 di Agosto, io personalmente avevo i brividi tutti i giorni – di una contentezza elevata ,dei giorni di serenità che arrivasse la Festa.
Per non dimenticare tutte le mattine ,quando la Motonave per andare a Tremiti o la Chiatta.emetteva dei suoni acuti ,che eri costretto a svegliarti – una gioia che non tornerà più che provavo – la città viveva la pace stesa di paese- lo si capiva dal modo di comportarsi – ma per fortuna io tutto questo lo percepivo.E
che dire quando arrivavo il primo giorno di Festa del giorno 28 Agosto – con gli sparì e la Motonave suonava, piangevo come uno che toccava il vento del cielo ,mentre il mare mi regalava una nuvola di zucchero filato.
di Claudio Castriotta