Eventi ManfredoniaManfredonia

Festa della Madonna di Siponto e Sant’Andrea che mi regalava una nuvola di zucchero filato

Claudio Castriotta19 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa della Madonna di Siponto e Sant’Andrea che mi regalava una nuvola di zucchero filato

Manfredonia  – PER noi che abitavamo al Villaggio Sant’Andrea ,la Festa della Madonna di Maria Santissima di Siponto.

Talmente era la devozione di quei giorni ,rendeva una grazia speciale .

Dapprima del 20 di Agosto, io personalmente avevo i brividi tutti i giorni  – di una contentezza elevata ,dei giorni di serenità che arrivasse la Festa.

Per non dimenticare tutte le mattine ,quando la Motonave per andare a Tremiti o la Chiatta.emetteva dei suoni acuti ,che eri costretto a svegliarti – una gioia che non tornerà più che provavo – la città viveva la pace stesa di paese-  lo si capiva dal modo di comportarsi – ma per fortuna io tutto questo lo percepivo.E

che dire quando arrivavo il primo giorno di Festa  del giorno  28 Agosto – con gli sparì e la Motonave suonava, piangevo come uno che toccava il vento del cielo ,mentre il mare mi regalava una nuvola di zucchero filato.

di Claudio Castriotta 

Claudio Castriotta19 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]