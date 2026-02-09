Federico Cotugno commenta il suo percorso dopo Uomini e Donne: “Mi ha aiutato molto a lavorare su me stesso”
Prime rivelazioni social di Federico Cotugno dopo la scelta di Uomini e Donne, cosa ha detto l'ex corteggiatore.
A Uomini e Donne è stato un duro colpo per Federico Cotugno scoprire di non essere la scelta di Cristiana Anania, lui era convinto che lo avrebbe preferito ad Ernesto ma non è stato così.
In studio la sua delusione è stata evidente, le ha però augurato di essere felice prima di andare via. Per giorni non ha detto nulla, ieri però si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sui social. Tramite un post pubblicato su Instagram l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ringraziato tutta la redazione del programma. A detta sua ha conosciuto persone stupende che lo hanno accolto come se fosse uno di loro.
Nel post pubblicato su Instagram l’ex corteggiatore ha fatto sapere che il suo percorso a Uomini e Donne lo ha aiutato a lavorare su sé stesso e gli ha fatto scoprire aspetti del suo carattere che non conosceva. A detta sua a volte la realtà della vita sfugge ed è un bene fermarsi ad esaminare se stessi.
Federico Cotugno ha ringraziato tutti coloro che gli hanno dedicato un pensiero alla fine del suo percorso in trasmissione. Ha poi aggiunto: “È arrivato il momento di prendermi qualche giorno per staccare la spina e per ricaricare un po’ di energie per ripartire a pieno con la mia vita“.