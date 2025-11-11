Favino e le toccanti parole su suo padre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pierfrancesco Favino, ospite a “Passa dal bsmt” di Gazzoli, ha condiviso emozionanti ricordi sul rapporto speciale con suo padre. L’attore romano, noto per la sua carriera cinematografica di successo, ha raccontato un momento intenso che ha segnato il loro legame.

Le toccanti parole su suo papà

Favino ha spiegato che, dopo aver affrontato molte sfide nella sua carriera, suo padre, affetto da problemi di vista, gli ha riconosciuto pubblicamente i meriti, dicendogli: “Io lo so che hai fatto tutto da solo, sei stato bravo”. Quel momento, ha detto Favino, è stato come un riconoscimento di sé come uomo, una sorta di approvazione che non aveva mai ricevuto prima. Ricordando la perdita della vista del padre, Favino ha sottolineato come, in quel contesto, il padre si fosse aperto e confidato con lui, dandogli una sensazione di libertà e fiducia. La loro relazione si è consolidata, dopo incomprensioni e litigi, grazie a un rapporto sincero e a un dialogo più aperto. Favino ha concluso evidenziando quanto il cinema e le conversazioni con il padre gli abbiano permesso di rafforzare il loro legame, lasciando un ricordo indelebile nel suo cuore.