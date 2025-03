[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia-Dipartimento Dipendenze Patologiche “Fate il nostro gioco”: a Manfredonia, dal 2 all’8 aprile, percorso interattivo per sensibilizzare studenti e adulti sui rischi della ludopatia presso il Laboratorio Urbano Culturale “Peppino Impastato”

Conviene giocare d’azzardo? ASL Foggia e Dipartimento Dipendenze Patologiche promuovono l’iniziativa dal titolo “Fate il nostro gioco”, un progetto volto a contrastare la ludopatia facendo informazione e formazione, attraverso un percorso immersivo e interattivo che esplora i legami tra matematica e psicologia.

L’obiettivo

L’iniziativa è inserita tra le azioni del Piano Regionale per il contrasto al gioco d’azzardo, patrocinata dalla Città di Manfredonia in collaborazione con la società di divulgazione scientifica “Taxi 1729”, punta a stimolare una reale presa di coscienza tra i cittadini e in particolare fra gli studenti.

Dove e quando

La Conferenza Stampa di presentazione si svolgerà il 2 aprile, alle ore 11.00, presso la sede del Laboratorio Urbano Culturale (LUC) “Peppino Impastato”, lungomare Nazario Sauro, 37, a Manfredonia. Interverranno Antonio Nigri Direttore Generale ASL Foggia, Raffaele Piemontese Vicepresidente e Assessore alla Sanità della Regione Puglia, Fausto Campanozzi Direttore f.f. del Dipartimento Dipendenze Patologiche, Domenico La Marca Sindaco di Manfredonia, Cecilia Simone, Vicesindaca e Assessora al Bilancio, Patrimonio e Istruzione del Comune di Manfredonia; Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare di Comunità e alla Cultura del Comune di Manfredonia e Sara Zaccone, socia fondatrice di Taxi 1729.

Le visite

L’iniziativa si svolgerà presso il Laboratorio Urbano Culturale (LUC) “Peppino Impastato” dal 2 all’8 aprile. Le visite guidate, della durata di sessanta minuti, sono rivolte agli studenti delle scuole secondarie, ai docenti, agli educatori, alle associazioni del privato sociale e ai cittadini. L’ingresso è libero e gratuito. Il Laboratorio sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00.

Si consiglia la prenotazione sul sito www.fateilnostrogioco.it/manfredonia.

Il laboratorio

Come nei veri laboratori, anche in quello allestito dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL Foggia, ci sono un tavolo da roulette francese in legno massiccio, migliaia di fiches di diversi colori e una lavagna interattiva per raccogliere dati e svolgere simulazioni. Studenti e adulti, quindi, potranno confrontarsi sulle trappole che traggono in inganno chi resta impigliato nelle maglie del gioco d’azzardo.