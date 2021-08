Estate “bollente” in Puglia, sotto tutti i punti di vista. A Porto Cesareo (LE) una coppia di amanti è stata filmata da un passante mentre in acqua facevano sesso.

Sull’episodio stanno indagando le autorità per risalire ai due amanti che non non sono riusciti a frenare il loro istinto e il bisogno di scambiarsi il proprio affetto nonostante non ci fosse l’opportuna intimità.