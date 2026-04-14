Famiglie senza figli: tutti i bonus e le agevolazioni fiscali disponibili nel 2026
Quando si parla di aiuti economici alle famiglie, l’attenzione si concentra spesso sui nuclei con figli. Tuttavia, anche le famiglie senza figli -così come i single – possono accedere a numerosi bonus, agevolazioni fiscali e sostegni economici nel 2026. Si tratta di un insieme di misure meno conosciute ma comunque rilevanti, spesso legate al reddito, alla casa e alla situazione lavorativa.
È importante chiarire subito un punto: non esiste un “bonus unico” dedicato esclusivamente a chi non ha figli. Piuttosto, esiste un sistema articolato di agevolazioni accessibili anche a questi nuclei, soprattutto se con redditi medio-bassi.
Bonus bollette e sostegni contro il caro energia
Tra le principali misure accessibili anche alle famiglie senza figli c’è il bonus sociale per luce, gas e acqua. Questo incentivo viene riconosciuto automaticamente a chi ha un ISEE sotto determinate soglie (generalmente intorno ai 9.530 euro, più alte in alcuni casi).
Si tratta di uno sconto diretto in bolletta che consente di alleggerire significativamente le spese domestiche, soprattutto in un periodo di rincari energetici. Il bonus è uno dei più diffusi e rappresenta un aiuto concreto per chi vive da solo o in coppia senza figli.
Agevolazioni sulla casa: affitto, mutuo e ristrutturazioni
Un capitolo importante riguarda le spese per l’abitazione. Le famiglie senza figli possono beneficiare di diverse detrazioni fiscali:
- detrazioni IRPEF per canoni di affitto;
- agevolazioni sui mutui prima casa;
- bonus ristrutturazioni ed ecobonus.
Per il 2026, ad esempio, le detrazioni per lavori edilizi restano tra il 36% e il 50% per l’abitazione principale, con recupero della spesa in più anni.
Inoltre, restano attive misure locali come contributi per l’affitto o sostegni per morosità incolpevole, accessibili anche senza figli ma con requisiti reddituali specifici.
Fringe benefit e vantaggi per i lavoratori
Un’altra leva importante è rappresentata dai fringe benefit. Per i lavoratori dipendenti senza figli, nel periodo 2025-2027 è prevista una soglia di esenzione fiscale fino a 1.000 euro annui.
Questo significa che beni e servizi offerti dal datore di lavoro, come rimborsi per bollette, affitto o mutuo, non concorrono alla formazione del reddito entro questo limite.
Per chi ha figli, la soglia è più alta (2.000 euro), ma anche i single possono comunque beneficiare di un vantaggio fiscale significativo.
Detrazioni fiscali e dichiarazione dei redditi
Le famiglie senza figli possono accedere a diverse detrazioni nella dichiarazione dei redditi. Tra queste:
- detrazione per coniuge a carico, se il partner ha redditi molto bassi;
- detrazioni per spese sanitarie;
- detrazioni per interessi sul mutuo;
- detrazioni per istruzione o formazione.
Ad esempio, per il coniuge a carico sono previste detrazioni che possono arrivare fino a circa 800 euro annui, in base al reddito complessivo.
Si tratta di strumenti fondamentali per ridurre l’imposta dovuta e aumentare il reddito disponibile.
Sostegni al reddito e bonus sociali
Anche senza figli è possibile accedere ad alcune misure di sostegno economico, purché si rispettino determinati requisiti.
Tra queste rientrano:
- assegno di inclusione (in presenza di specifiche condizioni, come over 60 o disabilità);
- supporto per la formazione e il lavoro;
- carta acquisti e bonus alimentari locali.
Molte di queste misure non sono legate alla presenza di figli, ma alla condizione economica complessiva del nucleo familiare.
Altri bonus disponibili
Tra gli altri aiuti accessibili anche alle famiglie senza figli ci sono:
- bonus psicologo (in base all’ISEE);
- bonus trasporti o mobilità (a livello locale);
- bonus TARI o riduzioni sui rifiuti in alcuni comuni;
- agevolazioni per connessione internet o telefonia.
Questi interventi, spesso gestiti a livello regionale o comunale, possono fare la differenza soprattutto per chi vive da solo.