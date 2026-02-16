Fabrizio Corona torna in azione: il misterioso evento a Napoli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione mediatica dopo essere stato dimesso nelle ultime ore dal ricovero ospedaliero. L’ex “re dei paparazzi”, ricoverato per un’infezione definita dagli stessi medici grave, ha lasciato la struttura sanitaria con l’intenzione di riprendere immediatamente le sue attività pubbliche. Dopo tre giorni di osservazione in cardiologia presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, è già previsto un impegno a Napoli questa sera, nonostante sia ancora convalescente. Il ritorno in scena di Corona avviene in un momento molto particolare della sua carriera e della sua presenza sui social, segnato da controversie giudiziarie e blocchi digitali.

La rapida ripresa di Corona: da Milano a Napoli

Fabrizio Corona, 51 anni, è stato ricoverato nel reparto di cardiologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano per un’infezione giudicata “grave” dai medici, come confermato dalle immagini da lui stesso diffuse sui social durante la degenza, con riferimenti a parametri pressori elevati e a controlli medici in corso.

La sua permanenza in struttura sanitaria è durata tre giorni, un periodo durante il quale i follower e il pubblico sono rimasti in apprensione per le condizioni di salute dell’ex paparazzo. Dalle immagini pubblicate su X, il social ancora accessibile per lui dopo il blocco dei profili Meta, emergevano valori di pressione piuttosto alti, che avevano suscitato commenti e preoccupazioni dei fan, con messaggi che invitavano a prendersi cura di sé.

Nonostante il quadro clinico e la diagnosi di infezione, Corona ha lasciato l’ospedale e, nella stessa sera delle dimissioni, ha preso un volo per Napoli dove è atteso per un evento pubblico programmato per oggi 16 febbraio in una tensostruttura a Fuorigrotta. Questo rapido ritorno agli impegni pubblici segnala la volontà di Corona di non fermarsi neanche di fronte agli inconvenienti di salute.