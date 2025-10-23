Ezio Greggio e Nataly Ospina si sono lasciati

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ezio Greggio e Nataly Ospina si sono ufficialmente lasciati, confermando le voci di una crisi nella loro relazione. La coppia, formata dal conduttore di Striscia la Notizia e dalla giovane influencer colombiana di 35 anni, aveva iniziato la sua storia circa un anno fa. Le recenti dichiarazioni di Nataly, rilasciate durante un’intervista a La Volta Buona il 7 ottobre, avevano alimentato l’illusione di una relazione ancora forte, con la donna che aveva sottolineato come la convivenza avesse cambiato profondamente la sua vita e che il divario d’età (Greggio ha 70 anni) non fosse mai stato un problema.

La versione di Parpiglia

Tuttavia, secondo quanto riporta Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la situazione sarebbe già precipitata da tempo. Pare che il conduttore abbia deciso di interrompere la relazione, lasciando Nataly e voltando pagina. La spiegazione ufficiale non è ancora arrivata, e né Greggio né Ospina hanno commentato pubblicamente la rottura. Parpiglia sottolinea anche che Ezio avrebbe già una nuova compagna, lasciando intendere che il cuore del conduttore si sia spostato altrove. La fine di questa storia, dunque, conferma come spesso le relazioni pubbliche possano nascondere dinamiche più complesse e private.