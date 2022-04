Ex IRIIP Foggia. Barone (M5S): “Parere negativo della Regione al trasferimento dei cavalli stalloni a Martina Franca” 

“La Regione Puglia ha dato parere negativo alla richiesta formulata dall’ANAMF, l’associazione Allevatori di Martina Franca, di affido del patrimonio di cavalli stalloni e asini di proprietà Regionale stabulati nell’ex IRIIP di Foggia, assieme allo storico archivio documentale e fotografico. Una notizia importante per l’intero territorio foggiano, dopo le voci di trasferimento a Martina Franca dei giorni scorsi. Lo dichiara la consigliera del M5S e assessora al Welfare Rosa Barone.

“Nella nota inviata dalla sezione gestione Sostenibile e Tutele delle Risorse Forestali e Naturali – continua Barone – è spiegato che l’Istituto Incremento Ippico di Foggia, oggi struttura decentrata del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità della Regione Puglia, svolge compiti essenziali come ‘salvaguardare ed allevare le razze tipiche in estinzioni, curando il lavoro di selezione delle razze autoctone e assumendone la gestione del Patrimonio Equino Regionale e custodire l’archivio storico documentale e fotografico’ e vengono dettagliate le attività del servizio regionale, ribadendo come ‘in cima alle priorità gestionali degli equidi vi è il benessere animale, monitorato costantemente dai continui controlli da parte dell’Asl di competenza’. Motivazioni per le quali viene dato parere negativo alla richiesta”.