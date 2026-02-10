Ex gieffino rivela: “Ecco in che rapporti sono con Helena Prestes”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più discusse del Grande fratello 2024, vinto da Jessica Morlacchi. Proprio la donna è finita al centro di alcune risposte da parte di un ex gieffino, che ha aperto un box di domande nel suo profilo Instagram. Si tratta di Luca Calvani, che con la modella brasiliana ha condiviso gioie e dolori dell’esperienza all’interno del reality show targato Mediaset. L’attore e scrittore toscano ha risposto in questo modo a chi gli domandava perché non si vedesse più con Helena Prestes: “Certo che ci sentiamo siamo in buonissimi rapporti.” Luca Calvani ha concluso, spiegando di essere felice di aver conosciuto la modella e Javier Martinez durante l’esperienza televisiva.

Helena Prestes aveva dedicato dolci parole a Luca Calvani per il suo matrimonio

Luca Calvani e Helena Prestes sono rimasti in ottimi rapporti dopo essersi conosciuti al Grande fratello, che a quel tempo era ancora condotto da Alfonso Signorini. Proprio la modella brasiliana aveva dedicato dolci parole all’attore toscano in occasione del suo matrimonio avvenuto in Toscana a fine estate. La 35enne di San Paolo aveva pubblicato una storia su Instagram con la seguente poesia di un noto poeta: “Quando l’amore vi chiama seguitelo anche se le sue vie sono ardue e ripide. E quando le sue ali vi avvolgono abbandonatevi a voi.”