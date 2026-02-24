Ex gieffino inedito su Helena Prestes e Javier Martinez: “Ci riusciremo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La coppia è finita al centro di alcuni commenti da parte di un ex gieffino, che ha risposto ad alcune curiosità da parte dei fans su Instagram. Scendendo nei dettagli, Luca Calvani ha risposto in questo modo a chi gli chiedeva di una reunion con Helena Prestes e Javier Martinez: “Certo che ci riusciremo”. In una successiva storia su Instagram, l’attore e scrittore toscano ha aggiunto: “Siamo tutti molto impegnati ed è difficile organizzare ma chissà speriamo presto.” La reunion tra Luca Calvani e gli Helevier potrebbe non accadere molto presto come sognato da alcuni fans del Grande fratello.

Helena Prestes definisce illegale Javier Martinez

Nel frattempo, Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a far parlare di sé di recente. In particolare, il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram dove mostra il suo fisico da paura. Neanche a dirlo, l’immagine dell’uomo ha ricevuto oltre 10 mila mi piace e scatenato la reazione sia dei fans che della sua compagna. Proprio quest’ultima ha condiviso il post dello sportivo nelle sue storie di Instagram col seguente commento: “E’ illegale.”