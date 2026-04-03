Helena Prestes di nuovo insieme a Mariavittoria Minghetti: svelato il motivo

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione dei suoi seguaci che la seguono da ormai diverso tempo. L’influencer brasiliana ha ottenuto una grande popolarità grazie al Grande fratello dove ha stretto anche importanti rapporti d’amicizia. Tra questi vi è quello con Mariavittoria Minghetti, dottoressa romana classe 1993. Proprio la compagna di Javier Martinez ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui la si vede nuovamente insieme all’ex gieffina. Helena Prestes ha raggiunto l’amica nel suo studio medico di Roma per alcuni trattamenti estetici. In un video si vede la donna venire sottoposta ad una seduta di laser per il ringiovanimento cutaneo al collo.

Helena Prestes insieme a Mariavittoria Minghetti a Roma

L’influencer brasiliana si è incontrata con Mariavittoria Minghetti a Roma per effettuare alcuni trattamenti estetici nel suo studio medico. Helena Prestes e l’ex gieffina sono rimaste amiche in seguito all’esperienza condivisa nella casa del Grande fratello. Proprio la dottoressa romana è finita al centro del gossip nelle ultime settimane. La donna ha messo fine alla storia d’amore con Tommaso Franchi, l’idraulico senese conosciuto nel reality show. Una notizia che ha colto non proprio di sorpresa i fans dell’ormai ex coppia.