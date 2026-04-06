Ex gieffino demolisce il Grande fratello vip: “Non mi entusiasma”, ecco chi

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Il Grande fratello Vip sta tenendo alta l’attenzione degli italiani. In onda da ormai diverse settimane, il reality show ha visto il ritorno di Ilary Blasi alla sua conduzione a distanza di oltre cinque anni. In queste ore, un ex gieffino ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio dove ha usato parole fortissime contro il reality show. Si tratta di Ascanio Pacelli, che nella scorsa edizione ha avuto il ruolo di commentatore in studio. L’uomo ha ammesso di non essere particolarmente entusiasta del Grande fratello vip, dichiarando in questo modo: “Preferisco di gran lunga Gf fatto da sconosciuti, non da persone più o meno famose che vogliono farsi notare. Gf Vip non mi entusiasma molto, perché spesso diventa una corsa a mettersi in mostra per cercare poi di ottenere un altro lavoro nei cinque o sei mesi successivi.“

Sempre al settimanale Mio, Ascanio Pacelli ha svelato il motivo per il quale preferisce l’edizione nip del Grande fratello, dichiarando così: “Con i Nip, invece, è diverso: qualcuno ha delle ambizioni, ma chi è intelligente riesce anche a tornare alla propria vita di prima, sfruttando quella piccola scia, perché oggi è davvero piccola, che il Gf può lasciarti”. L’ex gieffino ha quindi parlato della sua esperienza come commentatore in studio, facendo delle rivelazioni interessanti. Il marito di Katia ha dichiarato: “È stata un’esperienza che mi è piaciuta, soprattutto per il confronto con i ragazzi nella Casa: vent’anni fa ero lì anch’io e capisco bene certe dinamiche. È stata un’esperienza che mi ha fatto fare un passo in più, anche nella consapevolezza di ciò che riesco a fare davanti alla telecamera. In teoria avevamo quattro o cinque interventi a puntata, ma spesso si riducevano a uno, e ricordo persino una puntata in cui non ho parlato.”