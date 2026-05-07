Ex gieffino copia Helena Prestes: presa una decisione social

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Helena Prestes continua il suo periodo d’oro in seguito all’esperienza fatta al Grande fratello. La modella brasiliana si trova a New York dove sta svolgendo alcuni casting con la sua agenzia di moda. Nel frattempo, un ex gieffino che ha condiviso con la donna l’esperienza nella Casa ha preso una decisione social che non è passata inosservata ai fans. Si tratta di Mattia Fumagalli, il quale ha deciso di aprire un canale esclusivo su Instagram come fatto da Helena Prestes. Il maestro di sci infatti condivide contenuti esclusivi per i suoi followes ad un prezzo mensile scelto da lui. L’uomo non è l’unico a copiare la modella visto che in passato anche altri ex gieffini hanno seguito il suo esempio come Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi.

Mattia Fumagalli ha aperto un canale esclusivo come Helena Prestes

Mattia Fumagalli ha deciso di aprire un canale esclusivo su Instagram come fatto alcuni mesi fa da Helena Prestes. Proprio l’ex concorrente del Grande fratello è tornato alla ribalta di recente. L’uomo ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui lo si vede insieme a Javier Martinez, il compagno della modella influencer conosciuto nella casa. Il maestro di sci sta facendo da cicerone all’ex pallavolista argentino della Terni volley academy in quel di Lecco, dove si è da poco trasferito.