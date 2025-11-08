Ex gieffino confessa: “Ecco cosa penso di Javier Martinez ed Helena Prestes”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello è tra i programmi storici della televisione italiana. Il reality show è in onda da ormai vent’anni sui teleschermi di Canale 5. Nel corso degli anni, il programma ha visto la nascita di numerose storie d’amore. Tra queste vi è quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez che si conosciuti nel corso della scorsa edizione del reality show. Proprio gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – sono finiti al centro di un commento da parte di un ex gieffino. Si tratta Giulio Carotenuto, che è stato eliminato per primo dall’ultima edizione del GF, adesso in onda su Canale 5. Il dentista napoletano ha risposto ad alcune domande su Instagram, parlando anche di Helena Prestes e Javier Martinez. L’uomo ha dichiarato: “Non seguivo nessun GF e nessuna ship.. fuori ho conosciuto Tommaso Franchi ed Helena. La coppia Helena e Javier mi piace molto. Ho visto poi qualcosa dell’altra ship e vedo i contorni molto simili alle due ship attuali..”

Giulio Carotenuto e le voci di un possibile flirt con la sorella di Helena Prestes

Giulio Carotenuto è stato il primo concorrente ad essere eliminato dell’edizione del Grande Fratello attualmente in onda su Canale 5. Il dentista napoletano è finito al centro dell’attenzione nelle scorse settimane quando alcuni hanno ipotizzato una possibile storia d’amore con Mariana, la sorella di Helena Prestes. I due infatti sono stati visti arrivare insieme ad un evento a Milano. In quell’occasione, l’ex gieffino e la brasiliana avevano fatto delle foto con la compagna di Javier Martinez che erano finite sui social.