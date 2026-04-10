Helena Prestes, parole di elogio per l’ex gieffina: ecco quali

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Helena Prestes è stata tra le concorrenti del Grande Fratello più chiacchierate. La modella influencer sta vivendo un periodo d’oro sia dal punto di vista sentimentale che professionale. La 35enne è stata da poco annunciata come testimonial della nuova linea primavera-estate di Primadonna, un brand d’abbigliamento italiano. Per l’occasione, Domy De Fano, la visual director del marchio ha rilasciato un’intervista a Grazia dove ha rivelato i motivi che l’hanno portata a scegliere l’ex gieffina come volto della collezione. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Il volto della modella Helena Prestes dà corpo all’immagine di Primadonna. Non è stata solo una scelta estetica, ma identitaria. La sua femminilità è autentica e naturale. Incarna un modello di donna libera e contemporanea.”

Helena Prestes è la testimonial della nuova collezione di Primadonna

Sempre al magazine Grazia, Domy De Fano ha svelato un retroscena in merito alla decisione di scattare la nuova collezione in Spagna. La visual director di Primadonna ha dichiarato: “C’era un’energia positiva e quasi magica. L’isola di Furteventura è bellissima ed ha un ritmo suo, lento e rilassato, al quale ci siano adeguati ben volentieri. Ci sono un’atmosfera spensierata e colori meravigliosi che si ritrovano nelle nostre foto.” Proprio l’immagine di Helena Prestes capeggia sui cartelloni pubblicitari del brand in tutta l’Italia. Non è difficile vedere la modella influencer sopra i bus ed i negozi sparsi a Roma, Milano ma anche Firenze e Bari.