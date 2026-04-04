Ex gieffina si candida per tornare al Grande fratello Vip: “Se mi chiamano…”, ecco chi

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Il Grande fratello vip continua ad essere tra i programmi più chiacchierati dell’opinione pubblica. In queste ore, un’ex gieffina si è candidata per tornare nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di Carmen Russo, la quale è stata ospite del salotto televisivo di Monica Setta sui teleschermi di Rai 2. La nota showgirl italiana ha dichiarato nel corso di una recente puntata di Storie al bivio: “Io non avrei paura a lasciare solo Enzo Paolo, mio marito, perché tanto si occuperà lui di Maria. I reality sono una grande esperienza, certo in questo momento c’è grande agitazione in quella casa, ma se mi chiamano io ci sono.” Carmen sarebbe disposta a tornare nella casa del Grande fratello vip dopo la partecipazione incolore nel 2021.

Carmen Russo smentisce il flirt con Stefano De Martino

Sempre a Storie al Bivio, l’ex concorrente del Grande fratello vip ha fatto chiarezza in merito al presunto flirt con Stefano De Martino. Carmen Russo ha dichiarato ai microfoni della trasmissione condotta da Monica Setta: “Ho bevuto un caffè con Stefano De Martino, certo, ma si può bere un caffè. Ma non fare allusioni. La vita va vissuta nell’imprevisto, ma un caffè che c’è di male.” La donna ha così smentito il presunto flirt con l’ex marito di Belen Rodriguez, che prossimo anno avrà il compito di non far rimpiangere Carlo Conti alla conduzione del Festival di Saremo.