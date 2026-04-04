Ex gieffina e quel tenero gesto per Helena Prestes e Javier Martinez: ecco quale

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Javier Martinez e Helena Prestes continuano a far parlare di loro a distanza di ormai tempo dalla loro partecipazione al Grande fratello, dove hanno trovato sia il successo che l’amore. I due stanno insieme da oltre un anno e da tempo convivono in una casa a Terni. In queste ore, gli Helevier hanno mandato in visibilio i loro fans con un gesto social. In particolare, il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy ha pubblicato una foto insieme ad Helena Prestes per augurare un felice sabato. La foto ha in breve tempo suscitato sia i commenti da parte dei loro sostenitori ma anche di un’ex gieffina come Amanda Lecciso. Proprio quest’ultima ha commentato la storia di Javier Martinez in questo modo: “A belliiii”.

Amanda Lecciso, l’amicizia con Helena Prestes e Javier Martinez continua

Amanda Lecciso ha dimostrato di aver mantenuto l’amicizia con Helena Prestes e Javier Martinez conosciuti all’interno della casa del Grande fratello. La sorella di Loredana aveva aiutato la coppia a superare alcuni momenti complicati della loro storia d’amore all’interno del reality show targato Mediaset. A distanza di tempo, ecco che la donna ha voluto fare un piccolo gesto nei confronti degli Helevier che non è passato inosservato ai fans. I tre si erano incontrati alcuni mesi fa in Toscana in occasione del matrimonio tra Luca Calvani ed il suo compagno Alessandro.