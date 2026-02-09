Ex gieffina sbotta sui social: “Al Grande Fratello 2024 abuso di violenza incredibile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello 2024 è stata tra le edizioni più chiacchierate del reality show. Tra le assolute protagoniste vi è stata Chiara Cainelli, che in queste ore è al centro di un vero e proprio scontro social con Turchese Baracchi, che l’ha accusata di essere in cerca di visibilità dopo aver reso noto di essere ricorsa alla chirurgia estetica in seguito agli attacchi social. L’ex gieffina si è resa protagonista di un lungo sfogo social dove ha voluto rispondere per le rime all’opinionista e conduttrice radiofonica. La compagna di Alfonso D’Apice ha dichiarato: “Sono passati tre giorni e non pensavo di trovarmi qui a difendermi da una persona che ritiene che io sia in cerca di visibilità, applausi e quant’altro. Prima di tutto vorrei spiegarle che dopo un reality si creano delle squadre, tifoserie, fandom che ti rendono impossibile la vita e ti assicuro, Turchese, che l’unica cosa che vuoi fare è sparire, non cercare visibilità“. La donna ha quindi aggiunto: “Mi rifiuto di entrare nel merito del Grande Fratello 2024 perché è un reality a cui ho partecipato due anni fa e quell’anno per la precisione c’è stata violenza: fisica, verbale, abusi. C’è stato un abuso di violenza incredibile.”

Grande Fratello 2024, Chiara Cainelli rivela di essere perseguitata da un gruppo di persone

Nel corso del suo sfogo social, Chiara Cainelli ha spiegato di aver denunciato un gruppo di persone che la insultano e prendono in giro per il suo aspetto con epiteti irripetibili. L’ex concorrente del Grande Fratello 2024 ha quindi esclamato: “Questo non è abuso? Questo non è violenza? Questo non è bullismo? Segnalo anche che queste persone ti prendono in giro per l’aspetto fisico continuamente sentendosi legittimati. Questo non dà il diritto di continuare a prendermi in giro, ad offendermi, a minacciare, a cercare ritorsioni per quanto riguarda il lavoro. Questa è una persecuzione”. La donna ha concluso, lanciando un attacco verso Turchese Baracchi: “Tu cara Turchese hai messo like a tutte le persone che hanno detto qualcosa contro di me. Quella è una persona che cerca consensi, applausi, perché ho guardato a chi metti like e questa non è una persona che vuole combattere il bullismo anzi così lo alimenti.”