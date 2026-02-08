Ex gieffina ricorda con dolore l’esperienza al Grande Fratello 2024: “Sentita fragile e sola”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello 2024 è stata un’edizione molto fortunata dal punto di vista degli ascolti. Tra le protagoniste assolute vi è stata Shaila Gatta, che aveva avuto una storia d’amore con Lorenzo Spolverato e diversi scontri con Helena Prestes. Proprio l’ex velina di Striscia La Notizia ha ricordato quell’esperienza davanti alle telecamere nel corso di una diretta su Tiktok, social dov’è molto attiva. La donna ha svelato un retroscena doloroso in merito al suo Grande Fratello 2024, dichiarando in questo modo: “Ho passato una vita a fare finta di essere forte, come quando in diretta subito umiliazioni rispetto ai miei abiti o ad una parola che dicevo, che era sempre fuori posto. Ho imparato che anche lì avrei potuto rispondere, ma volevo far vedere che ero tranquilla e forte.”

Shaila Gatta ricorda l’esperienza al Grande Fratello 2024

Durante una diretta Tiktok, Shaila Gatta ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello 2024, rivelando tra le lacrime: “Mi vergognavo, mi sentivo fragile e sola, non avevo nessuno che poteva proteggermi. Ho capito che essere vulnerabili fa parte dell’essere umano e che è bello esserlo”. Parole che hanno commosso i suoi fans, che hanno voluto mandare all’ex gieffina dei messaggi d’affetto. Proprio la donna tornerà prossimamente in televisione. L’ex velina di Striscia La Notizia sarà tra le protagoniste di The Fifty, il nuovo reality show in uscita a primavera su Amazon Prime Video.