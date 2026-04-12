Ex gieffina e quel racconto drammatico a Verissimo: “Sono rimasta paralizzata”

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Tra le ex gieffine più amate vi è Stefania Orlando, la quale è stata ospite della puntata di Verissimo andata in onda l’11 aprile sui teleschermi di Canale 5. L’ex compagna di Andrea Roncato ha raccontato qualche dettaglio inedito della sua vita privata. La donna ha fatto una rivelazione dolorosa quando ha ammesso di essere stata vittima di molestie all’età di 18 anni. L’ex gieffina ha raccontato ai microfoni di Verissimo: “Era il mio agente all’epoca e una notte si è infilato nel mio letto e ha iniziato a toccarmi senza il mio consenso. Io sono rimasta paralizzata non ho avuto la prontezza di reagire subito, ma poi gli ho detto ‘Cosa stai facendo?’ Mi sono sentita in colpa e ho iniziato a urlare. Lui a quel punto mi ha detto ‘non hai capito niente di come funziona, non farai mai niente’. Se n’è andato sbattendo la porta”

Stefania Orlando ospite di Verissimo

Sempre ai microfoni di Verissimo, Stefania Orlando ha dichiarato: “Non l’ho mai raccontato per i sensi di colpa, questo episodio l’avevo accantonato in un angolo della mia mente. La terapia per me è stata catartica, mi sono liberata di alcuni fantasmi e del senso di colpa che mi ha seguito per tutti questi anni. Ora finalmente so che non è stata colpa mia“. La donna oggi è pronta a trascorrere un’estate da single come rivelato da lei stessa nello studio di Verissimo. Un’intervista, quella dell’ex compagna di Andrea Roncato, che ha colpito i cuori dei fans ma anche di Helena Prestes, Javier Martinez e Mattia Fumagalli, i quali hanno lasciato dei likes sulla pagina ufficiale della trasmissione.